СМИ: власти Багам не согласны с включением страны в список Еврокомиссии за отмывание денег

ТАСС, 18 февраля. Представители руководства Содружества Багамских Островов назвали необоснованным и предвзятым включение Еврокомиссией страны в список государств с недостаточно надежными механизмами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом в воскресенье сообщает агентство Prensa Latina.

"Правительство Багамских островов полностью привержено тому, чтобы сделать все возможное в рамках своего суверенитета для создания безопасной индустрии финансовых услуг. Что касается прозрачности, страна старается соблюдать международные правила даже с учетом некоторых требований, которые наносят ущерб национальной экономике", - приводит агентство слова министра финансовых служб, торговли, промышленности и иммиграции Багам Брента Саймонетта.

Генпрокурор страны Карл Бетел заявил, что список "несправедлив, предвзят и никак не обоснован". По его словам, ЕС отрицает существенный прогресс Багамских островов в 2018 году в борьбе с незаконными потоками капитала. Бетел считает, что подобные действия со стороны властей ЕС не только представляют потенциальный вред для его страны и сферы экономических услуг, но также сильно осложняют ее отношения с партнерами в Европе.

Еврокомиссия в среду обновила свой список стран с недостаточно надежными механизмами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Самыми небезопасными в этом отношении признаны Американское Самоа, Афганистан и Багамские острова. В общей сложности в список вошли 23 страны и территории. Помимо указанных трех, в нем значатся также Ботсвана, Виргинские острова (США), Гана, Гуам, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто- Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.