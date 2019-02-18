Прокуратура ФРГ завела дело против журналиста FT из-за публикаций о компании Wirecard

ТАСС, 18 февраля. Прокуратура города Мюнхен завела дело в отношении журналиста газеты Financial Times (FT), публиковавшего материалы о котирующемся на бирже в ФРГ поставщике финансовых услуг Wirecard AG. Об этом в понедельник сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нам поступила конкретная жалоба инвестора", - заявили газете в пресс-службе прокуратуры. По официальной версии, дело заведено "в связи с нарушением закона о торговле ценными бумагами".

Прокуратура опирается на показания неназванного свидетеля. Он утверждает, что заранее знал о готовящихся публикациях на тему Wirecard в Financial Times. После недавнего выхода трех материалов газеты о мошенничестве и отмывании денег через сингапурское представительство Wirecard акции компании обрушились. В самой фирме отрицают какие-либо нарушения.

Ранее в понедельник Федеральное управление финансового надзора ФРГ запретило спекуляции на падающих акциях Wirecard до 18 апреля. Регулятор обосновал решение тем, что последние связанные с компанией события подрывают доверие к германскому рынку.