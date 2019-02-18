Нетаньяху встретится с премьерами трех стран Вишеградской группы

ТАСС, 18 февраля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречи с главами правительств трех стран Вишеградской группы - Венгрии Виктором Орбаном, Словакии Петером Пеллегрини, Чехии Андреем Бабишем, - несмотря на отмену саммита этой группы в Иерусалиме в связи с отказом от участия в нем премьера Польши Матеуша Моравецкого. Об этом в понедельник сообщил ТАСС официальный представитель израильского МИД.

"Полной встречи Вишеградской четверки не будет, так как для этого необходимо присутствие всех четырех [участников]. Три премьер-министра прибудут в Израиль, чтобы провести встречу с премьер-министром [Израиля], - сообщили в МИД государства. - Это не будет называться вишеградской встречей... Это будет саммит с участием стран - членов Вишеградской группы".

Запланированная на вторник встреча в Иерусалиме премьер-министров стран Вишеградской группы и Израиля была отменена из-за отказа от участия в ней Польши, сообщил в понедельник журналистам в Праге глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Ранее в понедельник польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши отказываются от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля, которая была запланирована на 19 февраля в Иерусалиме, из-за высказываний главы израильского МИД Исраэля Каца об антисемитизме поляков.

Комментируя ситуацию вокруг слов Нетаньяху, Кац заявил, что "премьер-министр выразился ясно". По словам Каца, "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". "Никто не будет нам указывать, как мы должны выражаться и как помнить наших павших", - подчеркнул глава МИД еврейского государства.