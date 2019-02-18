Госзащитник подал апелляцию на приговор Януковичу по делу о госизмене

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Государственный защитник Юрий Рябовол, назначенный Виктору Януковичу Центром бесплатной правовой помощи, подал апелляцию на приговор экс-президенту Украины по делу о госизмене.

"Сегодня была подана апелляционная жалоба адвокатом Центра бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом", - сообщает издание "Украинские новости". Госзащитник просит Апелляционный суд отменить приговор, оправдать Януковича по всем статьям обвинения и признать невиновным в связи с нарушениями судом первой инстанции "норм материального и процессуального права". Сам Рябовол отказался сообщить ТАСС подробности относительно своей жалобы. Получить официальные комментарии в Оболонском районном суде ТАСС пока не удалось.

В то же время в адвокатском объединении "Авер Лекс", адвокаты которого представляют интересы Януковича, заявили, что со своей стороны жалобу на приговор еще не подавали. "Апелляция находится на стадии подготовки и будет подана в установленный законом срок", - отметили в объединении, пояснив, что подача жалобы от нескольких адвокатов не запрещена законодательством.

Кроме того, в "Авер Лекс" напомнили, что Янукович не признает Рябовола в качестве своего защитника. В объединении указали, что еще 14 августа 2018 года Янукович отказался от услуг Рябовола, так как на тот момент у него были свои частные адвокаты, а также в связи с отказом бесплатного защитника прибыть к нему на личную встречу для обсуждения правовой позиции. Кроме того, Янукович заявил, что Рябовол действует в интересах стороны обвинения - Генпрокуратуры Украины. Соответствующее заявление было передано адвокатами экс-президента в Оболонский суд Киева и в Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве 15 августа прошлого года, а 16 августа перед судебным заседанием вручено лично Рябоволу.

После длившегося более полутора лет судебного процесса на Украине Оболонский райсуд Киева 24 января приговорил бывшего президента Украины заочно к 13 годам тюремного заключения, но полностью оправдал по ключевому пункту обвинения - в потере Крыма.