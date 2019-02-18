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СМИ: спикером парламента Иракского Курдистана впервые стала женщина

За кандидатуру Валы Фарид проголосовали 64 из 111 депутатов

ТАСС, 18 февраля. Депутат Демократической партии Курдистана (ДПК) Вала Фарид избрана спикером парламента Иракского Курдистана. Как сообщил в понедельник телеканал Rudaw, она стала первой в истории курдской автономии женщиной, занявшей эту должность.

По информации телеканала, за кандидатуру Фарид проголосовали 64 из 111 депутатов.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Эрбиль, Сулеймания и Халабджа.

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