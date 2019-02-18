СМИ: спикером парламента Иракского Курдистана впервые стала женщина

ТАСС, 18 февраля. Депутат Демократической партии Курдистана (ДПК) Вала Фарид избрана спикером парламента Иракского Курдистана. Как сообщил в понедельник телеканал Rudaw, она стала первой в истории курдской автономии женщиной, занявшей эту должность.

По информации телеканала, за кандидатуру Фарид проголосовали 64 из 111 депутатов.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года. КАР является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке Ирака в провинциях Дахук, Эрбиль, Сулеймания и Халабджа.