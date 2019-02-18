Опрос: рекордное число американцев считает плохое управление серьезнейшей проблемой США

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Рекордное число американцев считает неэффективное управление в стране самой серьезной проблемой Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник - национальный праздник День президентов - данные социологической службы Gallup.

По информации социологов, 35% респондентов считают, что неэффективное управление является для страны самой важной проблемой, которая, по их мнению, отодвигает на второй план проблемы иммиграции и насилия с применением огнестрельного оружия. Gallup подчеркивает, что это самый высокий показатель за все время проведения подобных исследований службой. В 2013 году - после того, как работа федерального правительства в очередной раз была приостановлена на 16 дней, - этой точки зрения придерживались 33% американцев, что до настоящего времени считалось рекордным показателем.

В социологической службе отмечают, что данный показатель "неуклонно рос" с тех пор, как Дональд Трамп стал главой государства в 2017 году. С этого момента ежемесячно американцы, пояснил Gallup, называли неэффективное управление главной проблемой США, за исключением ноября и декабря 2018 года.

Исследователи считают, что данный показатель вырос благодаря республиканцам. Так, с декабря 2018 года доля сторонников Республиканской партии, назвавших неэффективное управление серьезнейшей проблемой, увеличилась на 14 п.п. Таким образом, на сегодняшний день данного мнения придерживаются 36% республиканцев, 37% демократов и 31% жителей, не относящих себя к какой-либо партии.

При этом иммиграцию главной проблемой страны назвали 19% опрошенных, здравоохранение - 6%, расизм - 5%.

В опросе, который проводился с 1 по 10 февраля, приняли участие 1016 совершеннолетних американцев.