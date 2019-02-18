Главы Чили и Колумбии примут участие в распределении гуманитарной помощи для венесуэльцев

ТАСС, 18 февраля. Президенты Чили Себастьян Пиньера и его колумбийский коллега Иван Дуке в пятницу, 22 февраля, посетят приграничный город Кукута, чтобы принять участие в распределении гуманитарной помощи для народа Венесуэлы.

"Венесуэла и ее народ нуждаются в международной поддержке для восстановления своей свободы и демократии. С президентом [Колумбии] Иваном Дуке в эту пятницу в Кукуте мы будем распределять гуманитарную помощь между теми, кто годами страдал от бед, вызванных диктатурой", - написал Пиньера в понедельник в своем Twitter.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция так же с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.