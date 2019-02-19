Глава МИД Сербии: Трамп заинтересован в успешном решении вопроса Косова

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в решении вопроса Косова и Метохии, так как ему в настоящий момент необходим внешнеполитический успех. Об этом заявил в ночь на вторник в эфире телеканала Happy TV первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"[Президент США Дональд] Трамп заинтересован, чтобы вопрос Косова и Метохии решился, ему необходим внешнеполитический успех, которым могло бы стать долгосрочное решение для Косова, а его нельзя достичь без Сербии. Сейчас подходящий момент, Америка торопится из-за выборов, [глава европейской дипломатии Федерика] Могерини торопится. С другой стороны, те, кто не хочет решения вопроса, не торопятся", - заявил Дачич, указывая на противодействие диалогу Белграда и Приштины со стороны косоваров.

Министр рассказал, что Сербия продолжает убеждать своих партнеров в мире отозвать признание независимости Косова: "За последние пять лет признание отозвали 13 стран. Граждане Сербии, членов ООН, признающих Косово, вскоре будет меньше половины от общего числа стран - членов международной организации", - заверил вице-премьер. По его словам, из 193 членов ООН 91 страна не признает Косово. "Чтобы быть полностью уверенными на голосованиях, нам нужно еще шесть стран, тогда у нас будет 97 голосов, когда я закончу с этими шестью странами, могу идти на пенсию", - сказал Дачич.

Работа по косовскому вопросу является одним из основных направлений внешней политики Сербии. В последние месяцы сербские дипломаты активно работают с развивающимися странами, убеждая их отказаться от признания Косова. На сегодняшний день свое признание отозвали 13 стран.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.