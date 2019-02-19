Беженцы из лагеря "Эр-Рукбан" получили возможность вернуться на родину

ПУНКТ ДЖЛЕБ /Сирия/, 19 февраля. /ТАСС/. Беженцы из лагеря "Эр-Рукбан" получили возможность вернуться в родные места после развертывания во вторник двух пунктов пропуска для выхода людей, вынужденно оставивших свои дома во время боевых действий в Сирии.

Силами российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Башара Асада организована круглосуточная работа пунктов пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" на границе 55-киллометровой зоны безопасности, окружающей американскую военную базу в Эт-Танфе. Эта территория, по сути, оккупирована силами коалиции, а жители "Эр-Рукбана" стали заложниками в руках боевиков вооруженной оппозиции.

Здесь все готово для приема обитателей "Эр-Рукбана", а их насчитывается до 50 тысяч человек, живущих в холодных палатках в пустынной местности без воды и еды. Российские медики предоставили необходимые медикаменты, дежурят кареты скорой помощи для немедленной транспортировки тяжелобольных в лечебные заведения Дамаска.

"Все необходимое для оказания помощи беженцам у нас есть. В этой палатке развернуто хирургическое крыло и рентген-кабинет, а в этой - осуществляем перевязку, обрабатываем раны, накладываем швы, то есть делаем все для оказания первой помощи", - говорит военный врач Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП) Мухаммед Хабиб.

Сотрудники этой гуманитарной организации в координации с сирийским правительством и российским Центром по примирению находятся в гуманитарных коридорах. "Мы подготовили палатки, мобильные душевые. В каретах скорой помощи ожидают медицинские бригады со всем необходимым. Мы готовы к встрече беженцев из "Эр-Рукбана", - заявил представитель САКП Биляль Хаттаб.

Другая помощь

Помимо врачебной помощи многие беженцы из "Эр-Рукбана" будут нуждаться и в документах, удостоверяющих личность. На месте им помогут с оформлением новых. На пунктах пропуска работает полевая кухня, организовано трехразовое питание. Развернуты палатки для отдыха, есть даже детское питание и предметы первой необходимости для новорожденных.

Безопасность на пунктах пропуска обеспечивают правоохранительные органы Сирии и подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Граждане Сирии будут доставлены в места избранного проживания, для чего по указанию Башара Асада от пунктов пропуска до столицы Сирии выделены автобусы.