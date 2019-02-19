БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) согласовал новые требования к пластиковым удостоверениям личности граждан государств сообщества, а также временным и постоянным видам на жительство. Положение об этих документах во вторник было согласовано Европарламентом и Советом ЕС, его текст опубликовала во вторник пресс-служба Совета.

"Согласно предложенным новым правилам, идентификационные карты должны будут производиться в унифицированном формате кредитной карты (стандарт ID-1) с магнитной полосой, которые соответствуют минимальным стандартам безопасности и защиты документа, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации (ICAO). Они также должны иметь чип для бесконтактного считывания, на котором сохранена фотография владельца в цифровом формате и два отпечатка пальца. Внешне на идентификационной карте должен быть указан цифровой код выдавшей документ страны ЕС на фоне флага Евросоюза", - говорится в сообщении.

Документы этого типа могут выдаваться на срок от пяти до 10 лет. Для лиц старше 70 лет этот срок может быть продлен на более чем 10 лет, а для несовершеннолетних - сокращен на период менее пяти лет, в зависимости от норм национального законодательства государств Евросоюза.

Все страны ЕС должны начать выдавать новые идентификационные карты в течение двух лет после вступления этой нормы в силу. Все старые документы должны быть заменены в течение 10 лет.

Для вступления в силу эта норма должна быть формально утверждена Советом Евросоюза, что запланировано на март этого года.