МИД Молдавии проводит проверку представительства в России после требования об отзыве посла

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии проводит проверку представительства республики в РФ после требования к правительству отозвать из Москвы посла Андрея Негуцу. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердил во вторник представитель внешнеполитического ведомства Валерий Русу.

"В посольстве проводится проверка, о результатах которой мы сообщим позже", - сказал Русу, отказавшись от уточнений.

МИДЕИ направило правительству запрос об отзыве Негуцы 13 февраля, не объяснив журналистам причин такого решения. Против выступил президент Молдавии Игорь Додон, который отметил, что "отзыв послов - это эксклюзивное право президента, которое не обойти". Глава республики заявил, что полностью доверяет Негуце и считает, что он выполняет возложенные на него обязанности в интересах страны.

Ранее пресс-секретарь МИДЕИ Александр Ройтман призвал не связывать конфликт вокруг посольства с инцидентом вокруг освобожденных из трехлетнего плена в Афганистане молдавских летчиков Лионелом Буруянэ и Михаем Крихана, которые находятся в Москве. Как объяснил вице-председатель контролирующей правительство Демократической партии Молдовы Владимир Чеботарь, Негуца не предпринял достаточных меры, чтобы воспрепятствовать открытию фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье" в Москве.