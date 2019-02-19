Украина запретила ввоз еще 19 российских книг, в том числе авторов советского периода

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) во вторник пополнил список российских изданий, запрещенных к продаже на территории страны. В него были внесены 19 книг, в которых, по мнению Киева, присутствуют "признаки пропаганды" и коммунистическая символика.

"Не будет распространяться на Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур России. Не представлено разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди", - говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Госкомтелерадио во вторник.

Под запрет также подпали некоторые детские издания и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая и российская символики. Также под запрет подпала опубликованная на русском языке книга Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина", в которой, по заявлению Госкомтелерадио, "фальсифицируется факты, культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими".

Кроме того, в список включена книга Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы", предисловие к которой рекламирует российские телеканалы. "Не представлено разрешения на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО "Эксмо"), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", - добавили в комитете.

В 2017 году на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". В том же году правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения. Право запрещать или разрешать распространение в стране того или иного издания получило Госкомтелерадио.

В течение 2018 года Госкомтелерадио 97 раз отказало в выдаче разрешения на ввоз в страну 477 тыс. экземпляров книг якобы антиукраинского содержания. Ведомство составило также 27 административно-хозяйситвенных протоколов из-за нарушений распространения печатной продукции на Украине с общей суммой штрафа в 1 млн гривен ($35 тыс.).