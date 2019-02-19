В США объявили тендер на поставку навигационного оборудования для ВВС Украины

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Пентагон объявил тендер среди американских компаний военно-промышленного комплекса на осуществление поставки для ВВС Украины навигационного оборудования. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении управления материально-технического обеспечения ВВС США.

Речь идет о дальномерных радиомаяках и сверхчастотных всенаправленных азимутальных радиомаяках, которые предполагается установить на аэродроме в Староконстантинове. Также подрядчик должен будет взять на себя обязательства по предоставлению постпродажного обслуживания и обучению эксплуатации оборудования.

В заявлении ВВС подчеркивается, что правительство США не будет брать на себя никакие траты, связанные с выполнением контракта на поставку Украине данного навигационного оборудования. Сроки проведения тендера - с 19 февраля до 5 апреля включительно.