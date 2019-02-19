CNN: экс-помощника Трампа вызвали в суд за размещение в соцсети фотографии с угрозой судье

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун вызван в суд для объяснений в связи с публикацией в Instagram фотографии председательствующей на процессе над ним судьи на фоне мишени. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

Судья Эми Берман Джексон потребовала от Стоуна, которому в конце января были предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний, явиться в суд в четверг. Как отметила CNN, судья дала понять, что размещение этого материала может повлиять на условия освобождения Стоуна до суда под залог в размере $250 тыс.

В интервью CNN бывший помощник Трампа возложил ответственность за размещение материала в соцсети на "добровольного помощника" и заявил, что распорядился убрать этот материал и извинился перед судьей.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущие расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в период предвыборной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks якобы похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату Демократической партии Хиллари Клинтон.

Согласно условиям освобождения Стоуна до суда под залог, он обязан не выступать с публичными заявлениями, ему также предписано сдать паспорт и не покидать США до завершения судебного разбирательства.