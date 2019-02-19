Эксперт: украинская власть пытается монополизировать тему решения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Украины пытаются сохранить за собой эксклюзивность темы будущего Донбасса в составе страны, не позволяя другим размышлять о моделях существования региона. Такое мнение во вторник выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Любые попытки монополизировать диалог относительно будущего Донбасса в составе Украины являются преступными <...> Мы понимаем, что власть пытается за собой сохранить эту тему эксклюзивной," - считает он. Бортник назвал признаками "дикого тоталитаризма" попытки со стороны власти "кого-то лишать гражданства, кого-то осуждать, возбуждать уголовные дела только за выдвижение определенной модели - как сохранить и вернуть Донбасс в состав Украины".

Эксперт полагает, что власть действует таким образом, так как тема мира в Донбассе является универсальным инструментом управления, но при таком поведении власти, по его мнению, Украина не сможет продвинуться вперед в вопросе возвращения территорий.

В частности, комментируя возбуждение Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела в отношении главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, Бортник напомнил, что в принятом Верховной радой законе "Об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей" "есть и амнистия, и культурная самобытность, и автономия, и языковое самоопределение, и прямые переговоры с Россией".

5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука, обвинив его в госизмене. По версии ведомства, политик, выступая на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 29 января, заявил "о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством". По мнению прокуратуры, это противоречит статье 1 конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством.

Медведчук назвал обвинения абсурдными и беспочвенными. По мнению политика, дело против него - это реакция "вашингтонского обкома" на мирный план урегулирования ситуации в Донбассе.