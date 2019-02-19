Додон осудил очередной отказ российским журналистам во въезде в Молдавию

КИШИНЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия проевропейского правительства республики, которое отказало во въезде в страну пятерым российским журналистам, приехавшим взять у него интервью.

"Посмотрите, что сегодня сделало правительство! Они не приняли в аэропорту две съемочные бригады журналистов НТВ и "Россия-1", которые приехали, чтобы взять у меня интервью. У них было на руках письмо администрации президента!" - возмутился Додон в ходе прошедшей во вторник прямой линии на сайте "Одноклассники". Ранее администрация главы Молдавии осудила действия кабинета министров, квалифицировав их как "новую провокацию со стороны правительства" по отношению к России.

Глава пресс-службы пограничной полиции республики Раиса Новицки заявила во вторник, что журналистам было отказано во въезде в Молдавию из-за того, что они не обосновали цель визита. По ее словам, журналистов отправили обратно рейсом Кишинев - Москва.

Власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. Под запреты подпали корреспонденты НТВ Ирада Зейналова, "Комсомольской правды" Дарья Асламова, телеканала RTVI Марианна Минскер. Пограничные службы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну невозможностью подтвердить цель визита.