Парламент Венесуэлы назначил новых послов еще в восьми странах

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Национальная ассамблея Венесуэлы (однопалатный парламент), находящаяся под контролем оппозиции, во вторник назначила новых дипломатических представителей республики еще в восьми странах мира. Соответствующая информация была опубликована в Twitter парламента.

"Национальная ассамблея назначила венесуэльских дипломатических представителей в Австралии, Андорре, Великобритании, Бельгии, Доминиканской Республике, Нидерландах, Люксембурге и Румынии", - отмечается в сообщении.

Ранее парламент по предложению лидера оппозиции Хуана Гуайдо одобрил назначение дипломатических представителей в Аргентине, Канаде, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, США, Гондурасе, Панаме, Перу, Бразилии, Гватемале, Парагвае и Группе Лимы.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.