Эрдоган: Турция не сможет в одиночку справиться с новой волной беженцев из Сирии

АНКАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что его страна не сможет справиться в одиночку в случае возникновения новой волны сирийских беженцев.

"Если будет новая волна беженцев, то Турция больше не сможет справиться с ней в одиночку, - сказал турецкий лидер во время выступления в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал AHaber. - Предложенная нами еще в начале сирийского кризиса формула создания зон безопасности [в Сирии] является наиболее практичным методом возвращения беженцев".

По его словам, "пребывание беженцев на территории Турции не может рассматриваться в качестве единственного способа решения проблем сирийских беженцев".

В начале февраля Эрдоган также выступил с предложением создать в Сирии города для беженцев с помещениями контейнерного типа.