Канадцы протестуют против решений властей в нефтеотрасли

ОТТАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Конвой из примерно 170 грузовиков, пикапов, легковых автомобилей и автобусов прибыл во вторник в Оттаву из западной провинции Альберта. Участники этой протестной колонны проехали более 3,5 тыс. км на восток страны, чтобы высказать свое недовольство решениями властей, касающихся нефтяной отрасли Канады, а также их миграционной политикой.

Конвой с протестующими выехал 14 февраля из города Ред-Дир, расположенного в центральной части нефтеносной провинции Альберта. Ее жители, в частности, недовольны ростом тарифов на вредные выбросы для предприятий. Кроме того, их не устраивают законопроекты под номерами C-69 и C-48, которые сейчас находятся на рассмотрении верхней палаты канадского парламента - Сената. Первый документ усложняет процедуры рассмотрения и утверждения проектов в энергетическом секторе, второй - предполагает полный запрет на загрузку и выгрузку сырой нефти из танкеров в портах соседней с Альбертой тихоокеанской провинции Британская Колумбия.

Кроме того, некоторых участников протеста не устраивает решение правительства премьер-министра Канады Джастина Трюдо присоединиться к договору ООН о глобальной миграции.

"Желтые жилеты" и "беспартийный" рабочий класс

Как передает корреспондент ТАСС, машины конвоя выстроились на центральной улице Оттавы Веллингтон-стрит, которая находится прямо перед зданиями национального парламента, где заседают в том числе и члены федерального правительства вместе с премьер-министром Трюдо. На прицепах тягачей вывешены огромные транспаранты с различными призывами и лозунгами: "Нет тарифам на вредные выбросы", "Канадцам нужны нефтепроводы и хорошо оплачиваемые рабочие места", "Защитим сельскохозяйственный сектор Канады", "Канадцы едины от берега до берега" и др. По оценке самих участников акции, в Оттаве на протест вышли несколько сотен человек, часть из них приехала из Альберты, часть присоединилась по дороге, также есть среди них и жители столицы.

"Мы сталкиваемся с большим количеством проблем в Канаде, и наше правительство не слушает нас. Мы здесь, чтобы привлечь внимание властей, чтобы они заметили нас, и чтобы попытаться призвать к ответственности наше коррумпированное правительство", - сообщил ТАСС один из активистов Джастин Лонг. По его словам, он также представляет международное движение "желтых жилетов" в Канаде. "Мы часть движения "желтых жилетов" и мы поддерживаем связи с [нашими коллегами] по всему миру", - сказал он.

Лонг также сообщил, что участников акции не устраивает решение правительства присоединиться к договору ООН о глобальной миграции. По его словам, по таким вопросам необходимо "проводить референдумы", так как речь идет о национальной безопасности. "Подписание премьером Джастином Трюдо миграционного договора ООН ставит под угрозу безопасность страны и всей [Северной] Америки", - считает он.

"Мы сторонники легальной миграции в Канаду, но мы против массовой миграции в нашу страну и против политики открытых границ. Это предательство страны со стороны правительства", - считает Лиза Росс, которая также причисляет себя к движению "желтых жилетов". По ее словам, "канадцы имеют право говорить о том, что происходит в их стране", поэтому она и приехала в Оттаву.

Иное мнение корреспонденту ТАСС высказал другой участник конвоя, дальнобойщик Брэд Шелл, на бортах фуры которого написано "Канадцам нужны нефтепроводы и хорошо оплачиваемые рабочие места". "Это не протест, это конвой, - сказал он. - И наша цель - попытаться открыть глаза [властям] на то, что канадцам нужны хорошо оплачиваемые рабочие места в таких секторах, как нефтегазовая отрасль". Он также подчеркнул, что не является сторонником "желтых жилетов", занимается своим делом и ничего не хочет знать о такого рода вещах.

По его словам, как представитель рабочего класса, он видит некую несправедливость в том, как правительство поступает с доходами, в том числе и от нефтегазовой отрасли. "Вы знаете, какие доходы получает правительство от нефтегазового сектора? Это огромные средства. А вы знаете, что они с ними делают? Они строят больницы, школы и дороги, но посмотрите на инфраструктуру этой страны. Да, она неплохая, но она и не в отличном состоянии, хотя должна быть прекрасной", - считает Шелл.

Антипротест и обвинения в расизме

При формировании конвоя на прошлой неделе он был назван "Конвоем желтых жилетов", но позже был переименован в "Мы движемся вместе". Это было связно с тем, что в некоторых СМИ, а также в социальных сетях многие начали его ассоциировать с людьми, которые негативно относятся к мигрантам и мусульманам.

"Название конвоя было изменено, чтобы попытаться избежать негативного освещения в СМИ, потому что некоторые медиа начали распространять ложную информацию о нас", - пояснил Джастин Лонг. При этом он категорически отверг любые обвинения участников конвоя в расизме или любого рода экстремизме.

"В СМИ идет кампания, направленная против "желтых жилетов", но я видел тут много людей в желтых жилетах, и среди них есть представители всех культур. Никакого расизма здесь нет, оглянитесь вокруг. Меня несколько раз называли расистом во время наших [прошлых] протестных акций, когда со мной рядом стояла моя девушка из Ямайки. Это какое-то лицемерие", - добавил активист.

Рядом с конвоем в окружении полиции расположилась и небольшая группа их противников, в том числе и представителей антифашистских движений. Они держат плакаты с лозунгами "Нет нефтепроводам" и "Нет фашистам", а также выкрикивают "Нет расизму". Многие из них полностью закрыли свои лица масками и солнцезащитными очками. С ТАСС они общаться отказались.

Никакой агрессии участники протеста и антипротеста не проявляют. Предполагается, что конвой покинет Оттаву в среду.