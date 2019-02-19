Госдепартамент призвал все страны поддержать мирные переговоры в Афганистане

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. США призывают все страны предпринять дипломатические усилия, которые помогут проведению мирных переговоров в Афганистане. Об этом во вторник заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино во время брифинга для прессы.

"Политика США заключается в поддержке всех шагов, которые приведут к мирным переговорам в Афганистане, на которых будет правительство страны, "Талибан" (террористическое движение, запрещено в РФ - прим. ТАСС). Мы призываем все страны поддержать эти мирные переговоры", - сказал он.

"Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад только что покинул Кабул, где он встречался с президентом Ашрафом Гани. Все это является частью усилий США по межафганскому диалогу", - отметил Палладино.

В середине января Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на переговорах с талибами в Дохе, в интервью газете The New York Times заявил, что представители Соединенных Штатов и движения "Талибан" достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики гарантируют, что не будут укрывать террористические группировки на подконтрольных территориях в Афганистане.