СМИ: в стычках с израильскими солдатами на границе Газы ранены 20 палестинцев

ТАСС, 20 февраля. По меньшей мере 20 палестинцев получили ранения во вторник в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на минздрав прибрежного анклава.

Согласно ее информации, палестинцы участвовали в акции протеста, организованной движением ХАМАС, когда полицейские открыли огонь и применили слезоточивый газ для их разгона.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, семь протестующих получили огнестрельные ранения.

Палестинцы с 30 марта прошлого года проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося тогда всеобщего "Марша возвращения" с требованием снятия длящейся уже 12 лет блокады сектора. Наиболее ожесточенный характер столкновения приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после молитвы на манифестации выходят тысячи человек. Согласно данным палестинской стороны, за это время в стычках погибли уже более 260 палестинцев, пострадали свыше 25 тыс.

8 февраля в беспорядках у границы были убиты двое жителей анклава. Еще один скончался на этой неделе от полученных тогда ранений.