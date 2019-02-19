CTV: экс-генпрокурор Канады выступит в парламенте по делу о давлении канцелярии Трюдо

ОТТАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор и министр юстиции Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд даст показания членам Комитета юстиции нижней палаты парламента (Палаты общин) страны по делу о возможном давлении на нее со стороны канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы Уилсон-Рейбоулд выступила перед ними в качестве свидетеля и внесла ясность по поводу того, имело ли место политическое вмешательство премьерской канцелярии в расследование дела канадской инженерно-строительной компании SNC Lavalin, которая обвиняется в мошенничестве и коррупции.

Уилсон-Рейбоулд ушла в отставку по собственному желанию 12 февраля на фоне набирающего обороты скандала вокруг компании SNC Lavalin. На тот момент она занимала в правительстве должность министра по делам ветеранов и была помощником министра национальной обороны. В начале февраля газета The Globe and Mail сообщила со ссылкой на анонимные источники, что канцелярия премьер-министра якобы оказывала давление на бывшего генпрокурора и министра юстиции Уилсон- Рейбоулд (занимала должность с ноября 2015 года по январь 2019 года, затем получила новый министерский портфель), чтобы помочь SNC Lavalin избежать уголовного преследования. В настоящее время федеральный комиссар по этике Марио Дион также проверяет эту информацию.

18 февраля в отставку ушел главный политический советник Трюдо Джеральд Баттс. "Недавно анонимные источники выступили с утверждением, что я оказывал давление на бывшего генпрокурора Джоди Уилсон-Рейбоулд, чтобы помочь SNC Lavalin, - написал он в понедельник в распространенном премьерской пресс-службой заявлении для СМИ. - Я категорически отвергаю обвинения в том, что я или кто-то еще в его [Трюдо] канцелярии оказывал давление на госпожу Уилсон-Рейбоулд". Он добавил, что принял решение об отставке "в интересах канцелярии премьер-министра".