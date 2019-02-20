Лидер Гаити встретился с бизнесменами для выработки путей выхода из политического кризиса

ТАСС, 20 февраля. Президент Гаити Жовенель Моиз провел встречу с представителями частного бизнеса для обсуждения возможных путей решения экономических и социальных проблем, спровоцировавших крупные протестные акции, прошедшие на прошлой неделе. Об этом во вторник сообщает агентство Prensa Latina.

По его данным, консультации могут стать первым этапом более широкого национального диалога. Также президент взял на себя обязательство "сделать все возможное, чтобы переговоры могли начаться как можно скорее".

Протесты на Гаити начались 7 февраля. По данным AFP, с тех пор не менее семи человек погибли. Моиз заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков и призвал оппонентов к диалогу для поиска выхода из кризиса.

Ранее канадский телеканал TVA сообщил, что одна из групп демонстрантов 15 февраля сожгла американский флаг, тем самым протестуя против вмешательства США в ситуацию, и призывала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. Манифестанты, как передавал телеканал, скандировали антиамериканские лозунги.