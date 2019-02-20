СМИ: Южная Корея не намерена отказываться от давления на КНДР вместе с США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 февраля. /ТАСС/. Южная Корея преуменьшает опасения США по поводу того, что она взяла слишком быстрые темпы на пути межкорейского сближения. Как заявила официальный представитель МИД Республики Корея газете South China Morning Post, Сеул по-прежнему исходит из необходимости соблюдения международных санкций в отношении Пхеньяна и координации действий с США.

"Наша устоявшаяся позиция состоит в том, что ослабление санкций в отношении КНДР будет возможно только тогда, когда процесс денуклеаризации дойдет до той точки, когда этот процесс уже нельзя будет повернуть вспять", - приводит газета в среду слова дипломата. "Исходя из этого, правительство сохраняет тесные консультации и координацию с США по вопросу санкций", - добавила представитель МИД, чье имя в статье не приводится.

Как пишет газета, Сеул пытается снизить озабоченность по поводу взаимодействия президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в условиях международных санкций в отношении КНДР. США заявляют, что хотят конкретных обязательств от КНДР по отказу от ее ядерно-ракетных программ на втором саммите между американским президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, который пройдет в Ханое 27-28 февраля.

По данным издания, Сеул дает понять, что до ослабления санкций продвижения реализации межкорейских проектов не будет. В то же время КНДР говорит о необходимости возобновления работы индустриального комплекса в Кэсоне и туров на курорт в горах Кымгансан. Как отмечает газета, Мун Чжэ Ин в целом приветствовал эти инициативы, несмотря на условия санкций. По мнению аналитиков, перед проведением саммита в Ханое Сеул склонен взять паузу в отношениях с Пхеньяном, добиваясь того, чтобы он увенчался реальным прогрессом.