BrahMos Aerospace рассматривает возможность установки ракет на МиГ-29

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace рассматривает возможность установки новой модификации своей ракеты на легкие самолеты Tejas и МиГ-29. Об этом сообщил ТАСС главный генеральный менеджер по маркетингу и экспорту компании Правин Патхак в кулуарах международной выставки Aero India 2019.

"Мы разрабатываем ракету для легкого самолета Tejas. Индия рассматривает возможность приобретения партии истребителей МиГ-29. И мы будем стараться приспособить нашу ракету под эти самолеты тоже", - сказал Патхак.

Ранее газета The Economic Times сообщила, что ВВС Индии ведут переговоры о срочном приобретении у России 21-го многоцелевого легкого истребителя МиГ-29 в связи с острой нехваткой самолетов истребительной авиации. По данным издания, стороны провели переговоры в начале текущего года и уже обсудили условия поставки самолетов.

"Испытания ракеты для легких самолетов могут начаться через три-четыре года", - указал Патхак.

Отвечая на вопрос о том, может ли такая ракета быть установлена на западные самолеты, которые уже имеются на вооружении Индии или в перспективе могут быть закуплены для индийских ВВС, собеседник агентства отметил, что такая возможность пока не рассматривается.

"Это означало бы делиться чувствительной информацией. Мы пока рассматриваем возможность установки своих ракет только на индийские и российские самолеты", - сказал Патхак.