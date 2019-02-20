Додон обсудил с послом США сохранение стабильности в стране после выборов в парламент

КИШИНЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Предстоящие 24 февраля парламентские выборы в Молдавии необходимо провести с соблюдением международных стандартов для сохранения политической стабильности в стране. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в ходе состоявшейся в среду встречи с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом.

"Обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнули необходимость их дальнейшего развития. Особое внимание уделили избирательной кампании в Молдове. Выразили надежду на то, что парламентские выборы завершатся с соблюдением международных стандартов, что позволит признать данные выборы легитимными. Такое развитие событий будет способствовать сохранению политической стабильности в Республике Молдова", - написал Дордон на своей странице в Facebook.

Накануне президент предупредил об опасности дестабилизации ситуации в стране перед выборами. Он не исключил, что проевропейское правительство попытается снять с избирательной гонки фаворита - поддерживающую главу государства Партию социалистов и призвал ее сторонников быть готовыми массово выйти на акции протеста. Глава Молдавии выразил недоумение по поводу того, что в четверг созывается заседание еще действующего парламента, хотя его мандат истек 30 ноября 2018 года, и полномочия в области законодательной деятельности ограничены.

Согласно опросам общественного мнения, социалисты могут получить в будущем парламенте примерно половину мандатов. Остальные разделят между собой проевропейская Демократическая партия, которая контролирует сегодня правительство, а также оппозиционный избирательный блок Acum ("Сейчас"), в который вошли проевропейские Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда".

Додон не согласен с действиями проевропейского большинства в парламенте как по проблемам внутренней политики, так и во внешнеполитических вопросах. Он выступает за сбалансированные отношения между Востоком и Западом, а также за восстановление отношений с Россией, которую правительство рекомендовало не посещать молдавским чиновникам. В декабре прошлого года глава республики объявил о создании национального движения в поддержку президента.