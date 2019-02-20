В Анкаре заявили, что не могут принять предложения Вашингтона по Patriot в нынешнем виде

ТАСС, 20 февраля. Турция не может принять условия актуального предложения США по продаже республике ЗРС Patriot. Об этом в среду в эфире телеканала NTV заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

"Мы запрашивали у США Patriot. Ответ на этот запрос пришел через полтора года. Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде", - сказал он. Демир добавил, что в настоящее время продолжаются активные переговоры с американской стороной, и "есть некоторые темы [в рамках будущего контракта], которые необходимо прояснить".

Говоря о перспективах получения российских ЗРС С-400, Демир подтвердил, что "в июле начнутся поставки комплексов, а к октябрю системы будут введены в эксплуатацию". Он уточнил, что на первом этапе Анкара получит два комплекса. Комментируя выдвинутые США претензии Турции по поводу покупки российских ЗРС, глава УОП заявил, что его ведомство "занимается только технической стороной вопроса", а "решения, лежащие в иных сферах, принимают другие государственные институты".

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРС Patriot на общую сумму $3,5 млрд. В то же время, Вашингтон оказывает давление на Анкару в связи с закупкой ею С-400.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

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