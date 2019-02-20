"Ким Чен Ын может обыграть Трампа". Азиатские СМИ о подготовке второго саммита США — КНДР

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые провели совместный саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года. Та встреча хоть и была исторической, но оставила больше вопросов, чем ответов. От второго раунда переговоров журналисты ждут уже конкретных результатов, связанных с денуклеаризацией КНДР. ТАСС отобрал главные комментарии китайских, японских и корейских СМИ.
Китай
Global Times: Возможное потепление отношений между Вашингтоном и Пхеньяном в свете проведения второго саммита США — КНДР не подорвет связи Вашингтона с их союзниками в Восточной Азии. Если США и КНДР установят дипломатические отношения, то они не будут такими же крепкими, как американо-японский альянс.
Вашингтон может постепенно начать снимать санкции с Пхеньяна, что поможет экономике КНДР преодолеть нынешние трудности. Возможное улучшение американо-северокорейских связей может привести к сближению Токио и Пхеньяна. В то же время эксперты отмечают, что результаты саммита будут ограниченными, поскольку позиции двух стран сильно расходятся в вопросе денуклеаризации.
China Daily: Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа сообщил о намерении Вашингтона создать в Пхеньяне офис, который будет выполнять роль посольства США с урезанными функциями. Есть надежда на то, что КНДР в свою очередь направит своих посланников в Соединенные Штаты. Это станет первым существенным шагом на пути к установлению дипломатических отношений между двумя странами. Ожидается, что на предстоящем саммите США — КНДР, который пройдет 27–28 февраля во Вьетнаме, стороны сосредоточатся на выполнении Пхеньяном своих обязательств по полной денуклеаризации.
Xinhua: Трамп впервые встретился с Ким Чен Ыном в июне 2018 года, достигнув ряда договоренностей, которые привели к улучшению отношений между Соединенными Штатами и КНДР. Однако между сторонами по-прежнему сохраняются разногласия по таким ключевым вопросам, как разработка дорожной карты для переговоров по денуклеаризации КНДР и отмена санкций со стороны США.
CGTN: После первой встречи в Сингапуре в июне прошлого года Соединенные Штаты требовали от КНДР отказаться от ядерной программы, и Трамп с нетерпением ждал второго саммита лидеров двух стран. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что в ближайшие две недели США будут стремиться продвинуться как можно дальше на переговорах с КНДР. По его словам, Трамп и Ким Чен Ын будут полагаться на договоренности, достигнутые в Сингапуре, чтобы уменьшить напряженность и военные риски, а также обеспечить мир и безопасность на полуострове.
Япония
Yomiuri Shimbun: 16 февраля в Ханой прибыла делегация КНДР во главе с начальником секретариата Госсовета Ким Чхан Соном. Она занимается подготовкой визита лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее представители активно прорабатывают план обеспечения безопасности во время визита Ким Чен Ына. Также в Ханой прибыл спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль, который должен встретиться со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Бигэном.
Саммит пройдет 27–28 февраля, однако на данный момент не решено, где именно он состоится. Среди возможных мест рассматриваются Национальный конгресс-центр в западной части города и отель JW Marriott. Кроме того, пока не подтверждены переговоры Ким Чен Ына с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом.
Ким Чен Ын, вероятно, прибудет в Ханой 25 февраля, однако каким именно транспортом — пока неизвестно. Ханой, по некоторым данным, был выбран, поскольку туда могут без пересадок долететь имеющиеся в распоряжении КНДР самолеты. Тем не менее рассматривается также вариант поездки Ким Чен Ына в столицу Вьетнама на поезде через Китай, что требует большего времени.
Mainichi Shimbun: Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с президентом США перед его саммитом в Ханое. Японский премьер также выразил намерение провести двустороннюю встречу с Ким Чен Ыном.
Гонконг
South China Morning Post: Республика Корея пытается снизить озабоченность США по поводу взаимодействия президента страны Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в условиях международных санкций в отношении Пхеньяна. Соединенные Штаты заявляют, что хотят конкретных обязательств от КНДР по отказу от ее ракетно-ядерных программ на второй встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, намеченной во Вьетнаме на следующей неделе. Сеул дает понять, что до ослабления санкций продвижения в реализации межкорейских проектов не будет. В то же время КНДР говорит о необходимости возобновления работы индустриального комплекса в Кэсоне и туристических поездок на курорт в горах Кымгансан. Мун Чжэ Ин в целом приветствовал эти инициативы, несмотря на условия санкций.
КНДР
Ryomyong: США должны принять "равнозначные" меры поощрения КНДР для того, чтобы получить результаты, которые соответствуют ожиданиям международного сообщества. Путем принятия равнозначных мер, направленных на ликвидацию враждебных отношений между двумя странами, США должны способствовать достижению результатов, которые отражали бы взаимные интересы и оправдали бы ожидания международного сообщества. Только когда КНДР и США будут двигаться вперед, проявляя сильный волевой настрой и желание добиться практических результатов, они смогут улучшить отношения и пойти по новому пути к глобальному миру. Прекращение глубоко укоренившихся враждебных отношений между КНДР и США является задачей, которую разделяют обе страны. Нельзя терять времени в процессе построения новых отношений, которые соответствовали бы требованиям эпохи.
Республика Корея
Chosun Ilbo: Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили 19 февраля по телефону подготовку ко второму американо-северокорейскому саммиту, который состоится в конце месяца в Ханое. Лидеры Республики Корея и США договорились сотрудничать для успешного проведения предстоящего саммита. В ходе беседы Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул готов возобновить экономическое сотрудничество с Пхеньяном, в том числе по проекту соединения автомобильных и железных дорог, в качестве меры по ускорению денуклеаризации КНДР. Трамп заявил, что альянс США и Республики Корея сегодня эффективен как никогда раньше.
Dong-A Ilbo: В ходе саммита в Ханое КНДР согласится на демонтаж своего ядерного комплекса в Йонбене, проведение инспекций на ряде объектов, а также пойдет на другие шаги в обмен на отказ США от части санкций. Вашингтон не будет отменять санкции, но согласится подписать с КНДР мирный договор. Ким Чен Ын может обыграть Трампа, предложив ему подписать какие-либо соглашения прямо в ходе встречи с глазу на глаз. Учитывая, что американский президент известен своей особенностью не вникать глубоко в детали, он может согласиться и подписать невыгодные для США соглашения. Если первый саммит США и КНДР в Сингапуре 12 июня 2018 года имел символическое значение и сам факт прямого диалога их лидеров стал большим результатом, то от встречи в Ханое ждут уже не общих деклараций и совместных фото, а реальных договоренностей для снижения напряженности на Корейском полуострове и нормализации отношений между США и КНДР.