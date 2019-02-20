"Ким Чен Ын может обыграть Трампа". Азиатские СМИ о подготовке второго саммита США — КНДР

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые провели совместный саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года. Та встреча хоть и была исторической, но оставила больше вопросов, чем ответов. От второго раунда переговоров журналисты ждут уже конкретных результатов, связанных с денуклеаризацией КНДР. ТАСС отобрал главные комментарии китайских, японских и корейских СМИ. Китай Global Times: Возможное потепление отношений между Вашингтоном и Пхеньяном в свете проведения второго саммита США — КНДР не подорвет связи Вашингтона с их союзниками в Восточной Азии. Если США и КНДР установят дипломатические отношения, то они не будут такими же крепкими, как американо-японский альянс.

Вашингтон может постепенно начать снимать санкции с Пхеньяна, что поможет экономике КНДР преодолеть нынешние трудности. Возможное улучшение американо-северокорейских связей может привести к сближению Токио и Пхеньяна. В то же время эксперты отмечают, что результаты саммита будут ограниченными, поскольку позиции двух стран сильно расходятся в вопросе денуклеаризации. China Daily: Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США Дональда Трампа сообщил о намерении Вашингтона создать в Пхеньяне офис, который будет выполнять роль посольства США с урезанными функциями. Есть надежда на то, что КНДР в свою очередь направит своих посланников в Соединенные Штаты. Это станет первым существенным шагом на пути к установлению дипломатических отношений между двумя странами. Ожидается, что на предстоящем саммите США — КНДР, который пройдет 27–28 февраля во Вьетнаме, стороны сосредоточатся на выполнении Пхеньяном своих обязательств по полной денуклеаризации. Xinhua: Трамп впервые встретился с Ким Чен Ыном в июне 2018 года, достигнув ряда договоренностей, которые привели к улучшению отношений между Соединенными Штатами и КНДР. Однако между сторонами по-прежнему сохраняются разногласия по таким ключевым вопросам, как разработка дорожной карты для переговоров по денуклеаризации КНДР и отмена санкций со стороны США. CGTN: После первой встречи в Сингапуре в июне прошлого года Соединенные Штаты требовали от КНДР отказаться от ядерной программы, и Трамп с нетерпением ждал второго саммита лидеров двух стран. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что в ближайшие две недели США будут стремиться продвинуться как можно дальше на переговорах с КНДР. По его словам, Трамп и Ким Чен Ын будут полагаться на договоренности, достигнутые в Сингапуре, чтобы уменьшить напряженность и военные риски, а также обеспечить мир и безопасность на полуострове. Япония Yomiuri Shimbun: 16 февраля в Ханой прибыла делегация КНДР во главе с начальником секретариата Госсовета Ким Чхан Соном. Она занимается подготовкой визита лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее представители активно прорабатывают план обеспечения безопасности во время визита Ким Чен Ына. Также в Ханой прибыл спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль, который должен встретиться со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Бигэном.

На эту тему Чего ждать от второй встречи Трампа и Ким Чен Ына?