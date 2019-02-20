Глава британского МИД уверен, что парламент сможет принять сделку по Brexit

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил уверенность, что парламент Соединенного Королевства сможет принять соглашение об условиях Brexit после внесения генеральным прокурором изменений в правовую оценку последствий введения особого пограничного режима в Северной Ирландии. Об этом он заявил перед вылетом из Копенгагена в Берлин.

"Мы можем провести эту сделку через парламент. Если у нас будет соглашение, в котором генеральный прокурор сможет изменить [правовую] рекомендацию для парламента, то это будет ключом к его разблокировке", - сказал глава британского МИД в видеозаписи, размещенной на его странице в Twitter.

"Ни у кого из нас не должно быть никаких сомнений в том, что неспособность обеспечить ратификацию соглашения о выходе между Великобританией и ЕС нанесло бы глубокий ущерб как с экономической, так и политической точек зрения. В предстоящие крайне важные недели будет недостаточно сидеть сложа руки и надеяться на то, что Brexit решится сам собой. Ставки слишком высоки: мы все должны сделать все, что в наших силах", - приводит пресс-служба британского МИД выдержки из речи Ханта, с которой он выступит в Берлине в Фонде имени Конрада Аденауэра.

В столице ФРГ глава британского МИД обсудит проблему Brexit и другие вопросы со своим немецким коллегой, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Кроме того, у Ханта запланированы встречи с министром экономики и энергетики Петером Альтмайером и главой земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александером Добриндтом. Джереми Хант также станет первым британским политиком, кто встретится с новым председателем германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.