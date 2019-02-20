Роухани: отношения между Ираном и США достигли точки наивысшей напряженности

ТАСС, 20 февраля. Отношения между Тегераном и Вашингтоном достигли точки наивысшей напряженности. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

"Сегодня напряженность между Ираном и США достигла пика. Иными словами, Вашингтон пытается оказать максимальное давление на иранский народ, который, в свою очередь, по максимуму показывает свою волю, надежду и веру", - сказал Роухани. Он отметил, что "совершенно не сомневается в окончательной победе иранской стороны".

По словам президента, Иран, Россия и Турция "противопоставили притворной и показной встрече в Варшаве конструктивное и влиятельное заседание в Сочи". "Это свидетельствует об еще одном поражении региональной политики США", - отметил он.

13-14 февраля в Варшаве прошла организованная США и Польшей министерская конференция по Ближнему Востоку. По версии американской администрации задача встречи выработать механизмы для стабилизации ситуации в регионе и обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана, которое Госдепартамент США охарактеризовал как дестабилизирующее. Иран не был приглашен на конференцию, а Россия отказалась от участия в ней.

Президенты России, Турции и Ирана - Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - провели в 14 февраля в Сочи очередной трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию. Среди главных тем переговоров были формирование сирийского конституционного комитета, обстановка в Идлибе и на курдских территориях на северо- востоке Сирии, а также ситуация, связанная с планируемым выводом американских войск из этой страны, и другие проблемные вопросы.