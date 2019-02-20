Власти КНР начали расследование в отношении бывшего исполнительного директора CITIC Group

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины приступила к проведению расследования в отношении бывшего исполнительного директора инвестиционной корпорации CITIC Group ("СИТИК груп", Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом) Чжао Цзинвэня, подозреваемого в "серьезных нарушениях". Об этом в среду комиссия сообщила на своем сайте.

Как отмечается в заявлении, в настоящий момент за предпринимателем ведется наблюдение. Комиссия занимается расследованием, как случаев пренебрежения общепринятыми нормами поведения, так и экономических преступлений.

Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишились постов и отправились за решетку, в том числе пожизненно, не только рядовые госслужащие, но и официальные лица высокого ранга. Только за 2017 год свыше 159 тыс. человек подверглись в КНР различным наказаниям за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. В марте 2018 года было создано новое ведомство - Государственный надзорный комитет, который получил расширенные полномочия.

CITIC - одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая.