Глава МИД Ирана раскритиковал намерение США продать ядерные технологии Саудовской Аравии

ТАСС, 20 февраля. Глав МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил с критикой планов американских компаний построить в Саудовской Аравии атомные электростанции. Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"С каждым днем мировое сообщество все яснее осознает то, что было всегда понятно нам: ни права человека, ни ядерная программа не были реальной причиной для беспокойства США. Сначала расчлененный журналист [Джамаль Хашкаджи], а теперь незаконная продажа ядерных технологий Саудовской Аравии", - написал Зариф. По его словам, все это "полностью разоблачает" политику американской администрации.

19 февраля демократы в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США начали серию проверок, чтобы установить, имеются ли какие-либо связи между администрацией президента Дональда Трампа и планами американских компаний построить в Саудовской Аравии атомные электростанции. По мнению законодателей-демократов, на реализации данных проектов активно настаивают представители деловых кругов в США, которые "получат миллиарды долларов за выполнение контрактов, предполагающих строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии".

Авторы доклада также подчеркивают, что администрация Трампа, по их мнению, недостаточно активно отреагировала на убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Ранее ряд СМИ сообщали, что приказ убить журналиста дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.