Киев запускает работу Высшего антикоррупционного суда

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Государственная судебная администрация Украины назначила временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда, который должен обеспечить начало роботы новой инстанции. Об этом сообщила в среду пресс- служба Совета судей Украины.

"Принято решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством о государственной службе" - говорится в сообщении. Им стал Алексей Жуков, занимающий должность в государственной судебной администрации Украины.

Основными его обязанностями станут "регистрация антикоррупционного суда как юридического лица и обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его работы". Суд должен заработать к марту 2019 года, заявлял ранее президент Петр Порошенко. Под его юрисдикцию подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, в случаях, когда размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.

Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Верховной радой 7 июня и вступил в силу 14 июня прошлого года. Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения кредитования Киева. Наиболее спорным моментом закона о суде стало положение о полномочиях общественного совета международных экспертов, который будет контролировать подбор кандидатов в судьи. Именно участие независимых международных экспертов в отборе судей было главным требованием МВФ.

В августе прошлого года Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на 27 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 12 должностей судей апелляционной палаты этого суда. В комиссии ранее заявили, что планируют завершить конкурс до конца февраля 2019 года.