ОБСЕ сожалеет об отказе во въезде российским журналистам в Молдавию

ТАСС, 20 февраля. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с тем, что российским журналистам было отказано во въезде в Молдавию. Соответствующую запись он опубликовал в Twitter в среду.

"Вновь призываю власти содействовать аккредитации иностранных журналистов и позволять им беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью на пространстве ОБСЕ", - говорится в сообщении.