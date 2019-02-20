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ОБСЕ сожалеет об отказе во въезде российским журналистам в Молдавию

Ранее во въезде в республику отказали съемочным группам НТВ и "Россия-1"

ТАСС, 20 февраля. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с тем, что российским журналистам было отказано во въезде в Молдавию. Соответствующую запись он опубликовал в Twitter в среду.

"Вновь призываю власти содействовать аккредитации иностранных журналистов и позволять им беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью на пространстве ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ранее пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в республику съемочным группам НТВ и "Россия-1", которые планировали взять интервью у президента страны Игоря Додона. Глава пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки заявила ТАСС, что журналисты были депортированы, так как не отвечали условиям прохождения границы и не указали цель визита. Она уточнила, что двух журналистов НТВ отправили обратным самолетом в Москву еще в понедельник, а во вторник было отказано во въезде еще трем журналистам телеканала "Россия-1", которые также были депортированы.

Администрация президента Молдавии решительно осудила действия полиции, обвинив правительство в ограничении доступа журналистов к информации, а также новом выпаде в адрес РФ.

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РоссияМолдавияДодон, Игорь
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