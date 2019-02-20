Генпрокуратура Украины открыла дело о госизмене против экс-министров обороны страны

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла уголовное дело против бывших министров обороны страны в рамках проверки возможного снижения обороноспособности страны из-за их действий. Об этом в среду сообщил Иван Винник - глава временной следственной комиссии, которая была создана для расследования фактов хищения в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в течение 2004-2017 годов.

"На прошлом заседании велась дискуссия, не содержат ли действия предыдущих министров обороны состав преступления, который квалифицируется статьей 111 "Государственная измена". Так вот, из письма, которое получил комитет по нацбезопасности и обороне от генеральной прокуратуры, нам стало известно, что в настоящее время такое производство по ч. 1 ст. 111 зарегистрировано", - цитирует его слова издание "Левый берег".

Винник добавил, что Генпрокуратура попросила у комитета по нацбезопасности архивные материалы за 2012 год.

Верховная рада 8 июня 2018 года создала специальную комиссию для расследования хищений в армии за последние 14 лет. Она уполномочена проверить законность перевода военного имущества в статус избыточного, обоснованность стоимости его продажи, целевое использование финансирования минобороны и ВСУ. По результатам проверки комиссия может инициировать уголовное преследование ответственных лиц.