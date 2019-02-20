Порошенко просит направить в Донбасс техническую оценочную миссию ООН

ООН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко призвал направить в Донбасс техническую оценочную миссию ООН для разработки вариантов размещения миротворцев.

Выступая в среду на Генассамблее ООН, глава украинского государства в очередной раз заявил, что способствовать установлению мира в Донбассе может только многонациональная миротворческая операция под мандатом ООН. "Мы готовы к конструктивному обсуждению этой инициативы. И техническая оценочная миссия, которую генеральный секретарь ООН мог бы направить в Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что для Украины является принципиальным допуск миссии ООН на всю территорию Донбасса, включая российско-украинскую границу. При этом он вновь обвинил Россию в оккупации и подготовке дальнейшей агрессии, а также потребовал "вывода войск РФ с украинской территории".

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ.