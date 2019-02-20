Мэй и Юнкер назвали конструктивными переговоры по Brexit

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер провели в среду конструктивные переговоры по Brexit, договорились вновь встретиться до конца месяца и не исключили, что соглашение о будущих отношениях Лондона и Брюсселя может быть изменено. Об этом говорится в совместном коммюнике, распространенном по итогам встречи двух политиков, состоявшейся 20 февраля в Брюсселе.

"Оба лидера сошлись в том, что переговоры были конструктивными, и они призвали свои переговорные команды продолжать искать возможности [по реализации Brexit] в позитивном ключе с учетом сжатых сроков и исторической значимости направления ЕС и Великобритании по пути глубоких и уникальных будущих партнерских отношений", - отмечается в коммюнике. "Они вновь проведут оценку достигнутого прогресса в предстоящие дни. Председатель Юнкер и премьер-министр Мэй договорились провести новые переговоры до конца месяца", - говорится в совместном заявлении.

Как следует из коммюнике, во время сегодняшней встречи стороны обсудили перечень гарантий временного характера так называемого режима бэкстоп, который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

И Мэй, и Юнкер еще раз подтвердили свою приверженность недопущению появления "жесткой границы" на острове Ирландия и обязательства уважать неприкосновенность европейского и британского внутренних рынков. Они затронули тему той "роли, которую альтернативные механизмы могут сыграть в замене "бэкстопа" в будущем".

Смягчение формулировок

Cтороны впервые с середины января, когда британский парламент решительно отверг текст соглашения с ЕС об условиях Brexit, допустили возможность корректировки этого документа. Как отмечается в коммюнике, Мэй и Юнкер обсудили "возможно ли внести дополнения или изменения в политическую декларацию [о будущих отношениях Великобритании с Евросоюзом], которые соответствовали бы позициям ЕС и правительства Великобритании".

Эти формулировки сильно отличаются от тех, которые были в совместном заявлении, принятом по итогам предыдущей встречи Мэй и Юнкера. Она состоялась 7 февраля, и тогда в коммюнике было подчеркнуто, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о Brexit. В среду глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил в интервью агентству Bloomberg, что новая совместная политическая декларация о будущих отношениях Великобритании с Европейским союзом находится в процессе разработки. Боррель подчеркнул, что договор о Brexit пересмотру не подлежит, однако его можно будет интерпретировать или дополнить формулировками, которые могут удовлетворить Евросоюз.

В середине января депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали против проекта соглашения с ЕС об условиях Brexit. 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года. Чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.