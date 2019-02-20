{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп 7 марта примет в Белом доме премьера Чехии с супругой

В ходе беседы политики обсудят развитие отношений между двумя странами

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Белом доме 7 марта примет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с супругой. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома.

Как в нем отмечается, политики намерены обсудить "пути развития отношений между Соединенными Штатами и Чехией, а также необходимость достижения совместными усилиями общих глобальных целей, в том числе в сфере кибербезопасности, энергетики и торговли".

В Белом доме подчеркнули, что визит состоится в 30-ю годовщину Бархатной революции в Чехии и 20-ю годовщину вступления страны в НАТО.

Теги
СШАЧехияТрамп, ДональдБабиш, Андрей
Brexit
Мэй предупредила Юнкера, что механизм "бэкстопа" следует ограничить по времени
Это необходимо для одобрения сделки по Brexit Палатой общин, подчеркнула британский премьер
Читать полностью