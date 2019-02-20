Трамп 7 марта примет в Белом доме премьера Чехии с супругой

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Белом доме 7 марта примет премьер-министра Чехии Андрея Бабиша с супругой. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома.

Как в нем отмечается, политики намерены обсудить "пути развития отношений между Соединенными Штатами и Чехией, а также необходимость достижения совместными усилиями общих глобальных целей, в том числе в сфере кибербезопасности, энергетики и торговли".

В Белом доме подчеркнули, что визит состоится в 30-ю годовщину Бархатной революции в Чехии и 20-ю годовщину вступления страны в НАТО.