Amnesty International утверждает, что закон РФ об иноагентах копируется соседними странами

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Amnesty International выступила с утверждением, что вступивший в силу в 2012 году в России федеральный закон об иностранных агентах был позже скопирован на территории бывшего СССР и за его пределами. Об этом говорится в докладе под названием "Закон как инструмент подавления: Глобальное наступление на организации гражданского общества", опубликованном в четверг международной правозащитной организацией со штаб-квартирой в Лондоне.

"Иностранные агенты" в России и США — в чем сходства и различия

"Российский закон об иностранных агентах запустил процесс принятия аналогичных законов на постсоветском пространстве и даже за его пределами", - отмечается в исследовании. В качестве примеров приводятся поправки к уже существующим законам, принятые с 2013 по 2017 годы в Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Белоруссии и на Украине.

"Российский опыт был успешно перенят еще в нескольких странах. Так, в Венгрии несколько НКО теперь вынуждены называть себя "финансируемыми из-за рубежа", - пишут авторы доклада, не упоминая при этом каких-либо еще стран. Вместе с тем указывается на то, что в Израиле НКО "стали преследоваться по политически мотивированным основаниям еще раньше, чем в России или Венгрии, а главной жертвой стали организации, защищающие права палестинцев".

В целом же Amnesty International подчеркивает, что "ограничение деятельности НКО, в первую очередь занимающихся защитой прав человека, стало общемировой проблемой". Как говорится в докладе, "только за последние два года в разных странах мира были приняты или оказались в стадии разработки почти 40 нормативных актов, нарушающих свободу объединений и призванных осложнить работу организаций гражданского общества".

"Во многих странах власти преследованиями заставляют замолчать организации, которые решаются отстаивать права человека. Те, кто объединяются для правозащиты, сталкиваются со все новыми и новыми препятствиями, которые связывают им руки и делают их работу небезопасной", - приводятся в документе слова генерального секретаря Amnesty International Куми Найду.

Закон об НКО - иностранных агентах

Закон об НКО - иностранных агентах принят летом 2012 года. Он обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. НКО - иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус.

В течение почти двух лет вступление в реестр было фактически добровольным, но в начале июня 2014 года был подписан закон о принудительном включении в реестр. Согласно документу, Минюст может принудительно включать в реестр НКО - иностранных агентов организации, которые фактически являются таковыми, но не подали соответствующее заявление. Данное решение ведомства можно обжаловать в суде.

За непредоставление или несвоевременное предоставление НКО данных о выполнении функций иноагента, а также предоставление их "в неполном объеме или искаженном виде" законодательство предусматривает административный штраф. Его сумма для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

За злостное уклонение от этих обязанностей предусмотрена уже уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.