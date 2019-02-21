СМИ: задержанных на Гаити пятерых американцев экстрадировали в США

ТАСС, 21 февраля. Власти Гаити экстрадировали пятерых граждан США, которые в прошлую пятницу были задержаны в республике по обвинению в создании преступной группы и незаконном хранении оружия. Об этом в среду сообщает агентство Prensa Latina.

Согласно источникам в полиции карибской страны, американцы не явились на заседание суда, посвященное рассмотрению их дела, а во второй половине дня они сели на рейс, направляющийся в Майами. Агентство сообщает, что в соцсетях распространяются видеозаписи предполагаемых обвиняемых в аэропорту столицы страны в сопровождении американского дипломатического персонала.

Как утверждало в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на представителей полиции, 17 февраля в Порт-о-Пренсе по обвинению в создании преступной группы и незаконном хранении оружия были задержаны восемь человек, в том числе пять американцев, серб, россиянин и житель Гаити. Позже посольство РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) опровергло информацию о задержании россиянина. У них изъяли шесть автоматических винтовок, шесть пистолетов, патроны, пять бронежилетов, два беспилотных летательных аппарата, средства связи, несколько номерных знаков Гаити и два транспортных средства.