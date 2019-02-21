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Кризис на Украине

Глава ЛНР: Киев развязал травлю украинских политиков, выступающих за мир в Донбассе

По словам Леонида Пасечника, жители Донбасса не сомневаются в готовности президента Украины Петра Порошенко "утопить в крови несогласных с его политикой"

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Официальный Киев развязал травлю украинских политиков, выступающих за установление мира в Донбассе. С таким заявлением выступил в четверг глава провозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, отметив, что жители Донбасса не сомневаются в готовности президента Украины Петра Порошенко "утопить в крови несогласных с его политикой".

"В последнее время обстановка на линии соприкосновения значительно обострилась. Усилились обстрелы, гибнут мирные жители, готовятся изощренные информационные провокации по примеру беспочвенных обвинений ополченцев в якобы [намерении] атаковать химические объекты Луганской области", - рассказал глава республики.

"Такими же кровавыми методами действует Порошенко и в общественно-политических вопросах. В настоящее время развязана огульная кампания травли украинских политиков, выступающих за установление мира на Донбассе. В ход идет традиционное запугивание битами националистов, угрозы и репрессии, преследование полностью управляемыми судьями и спецслужбами", - добавил Пасечник.

В связи с этим глава ЛНР обратился к странам Европы с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Прежде всего, призываем гарантов минского процесса - канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона - повлиять на Порошенко. Его скатывание к откровенно фашистским манерам во внешней и внутренней политике необходимо пока не поздно остановить! Ситуация накаляется с каждым днем, мы все живем словно на пороховой бочке", - заявил Пасечник.

"Со своей стороны готов открыто и напрямую разговаривать с Киевом, с любой нынешней или пришедшей на ее смену властью ради мира на нашей земле, ради наших детей и их будущего", - добавил он.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияФранцияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльПасечник, Леонид Иванович
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