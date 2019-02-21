Зампред ЕК и лидер британских лейбористов обеспокоены перспективой "жесткого" Brexit

ТАСС, 21 февраля. Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс и лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выразили обеспокоенность перспективой того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без соглашения по Brexit. Об этом они заявили в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам своей встречи, передает агентство Reuters .

"Риск выхода без сделки увеличился", - заявил Тиммерманс. "Они [британцы] могут вылететь, даже если они этого не хотят", - добавил он. В свою очередь, Корбин назвал "очень серьезным" риск жесткого варианта, то есть Brexit без сделки, и добавил, что такая перспектива вызывает большую обеспокоенность в Евросоюзе.

Зампредcедателя Еврокомиссии сравнил усилия британских парламентариев оказать влияние на премьера Терезу Мэй и не допустить жесткого варианта Brexit c попыткой остановить волну прилива усилием воли. Он напомнил о легенде, согласно которой средневековый датский король Кнуд Великий (бывший также королем Англии) отдал приказ волне остановиться. Тиммерманс заявил, что для того, чтобы избежать "жесткого" Brexit, Великобритания должна представить альтернативный вариант развития событий.

Тиммерманс не исключил, что срок выхода Великобритании из ЕС может быть отложен. Он заявил, что в этом случае Великобритания должна принять участие в намеченных на май выборах в Европейский парламент. При этом он назвал лучшим вариантом решения проблем Brexit соглашение, достигнутое между ЕС и правительством Терезы Мэй, которое пока не нашло поддержки в британском парламенте.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй предпринять серьезные шаги для предотвращения варианта Brexit без сделки. Он высказал мнение, что глава правительства позволяет шантажировать себя радикальным евроскептикам внутри своей Консервативной партии. Корбин назвал переговоры с Тиммермансом полезными и информативными. Он также назвал заслуживающей доверия предложение своей партии, согласно которому Великобритания после выхода из ЕС должна остаться в составе его общего рынка.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. В краткосрочной перспективе это может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, а в долгосрочном плане, по прогнозу экономистов, "жесткий" Brexit приведет к сокращению темпов экономического роста в Великобритании и ЕС.