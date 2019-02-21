США хотят "очень быстро" продвигаться в урегулировании ситуации вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят в быстром темпе продвигаться в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом заявил в четверг журналистам представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга.

"Я думаю, что действительно нам нужно продвигаться очень быстро в этом процессе <...> Мы не рассматриваем последовательные шаги как один из ключевых факторов этого процесса", - отметил он.

О стимулах

Белый дом предоставляет КНДР все необходимые стимулы, чтобы власти этой страны приняли решение о денуклеаризации, сообщил представитель администрации США.

"Мы признаем, что в какой-то момент КНДР нужно будет принять правильное решение, а мы обеспечиваем им все стимулы, чтобы они это сделали", - заявил он.

По словам представителя администрации США, Вашингтон надеется прийти к общему с Пхеньяном пониманию процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

"Одна из сфер, в которых мы будем стараться продвинуться, это общее понимание того, что такое денуклеаризация", - сказал он. "Мы думаем, что одна из основ, на которой мы, по нашему мнению, могли бы успешно выстраивать процесс, это совместное заявление по итогам саммита в Сингапуре. И это, безусловно, важный приоритет", - добавил представитель американской администрации.

О выводе войск США

Также представителя американской администрации спросили, готовы ли США вывести все свои войска с территории Корейского полуострова в случае подписания мирного договора с КНДР.

"Я никогда не обсуждал этот вопрос ни на одном из раундов переговоров [с северокорейской стороной]", - отметил он.