МИД Колумбии: Мадуро совершит преступление, если не пропустит гумпомощь в Венесуэлу

БОГОТА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Колумбии считают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро совершит преступление против человечества, если не допустит доставку гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы. Об этом в четверг заявил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо во время пресс-конференции.

"Если [Николас] Мадуро не пропустит помощь на территорию Венесуэлы, то совершит преступление против человечества", - заявил министр. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Богота несет ответственность только за доставку гуманитарной помощи до границы. "Колумбия отвечает только за доставку помощи до границы, ее распределение и хранение. Ответственность за доставку на территорию Венесуэлы лежит на правительстве Хуана Гуайдо", - подчеркнул он.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о планах доставки 23 февраля гуманитарной помощи через остров Кюрасао в Карибском море. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.