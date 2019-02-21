Протестующие прервали выступление поверенного в делах Венесуэлы в США Веккьо в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Участницы антивоенного движения Code Pink прервали выступление назначенного Хуаном Гуайдо временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Веккьо в Вашингтоне, заняв его место на трибуне и отстранив от микрофона. Женщин, выбежавших на трибуну, не стали выводить из зала, а сам Веккьо позволил им закончить заготовленную речь.

"Эти люди - мошенники, они не представляют правительство Венесуэлы, участвуют в переовороте, которым руководят США!" - заявила одна из участниц движения. На протяжении ее выступления Веккью продолжал стоять рядом, а в конце пожал руку протестующей.

"Если бы она выбежала на трибуну в Венесуэле, то ее бы за такое посадили в тюрьму", - заявил поверенный в делах Венесуэлы в США.

Это не первый инцидент, связанный с деятельностью антивоенного движения. Ранее активистка организации Code Pink прервала выступление госсекретаря США Майкла Помпео на внеочередной сессии постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) в ее штаб-квартире в Вашингтоне. Она критиковала позицию США по Венесуэле и развернула плакат с надписью: "ОАГ, не поддерживай насильственную смену власти в Венесуэле".