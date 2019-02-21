CNN: сенаторы США рассчитывают получить сведения о Трампе от живущего в России бизнесмена

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Законодатели из спецкомитета по разведке Сената Конгресса рассчитывают получить информацию, касающуюся американского президента Дональда Трампа и расследования о приписываемом Москве вмешательстве в политические процессы США, от живущего в РФ американского бизнесмена Дэвида Джованиса. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN .

По словам его источников, сенаторы полагают, что Джованис помогал организовать приезд Трампа в Москву в 1996 году. По данным телеканала, Джованис, имеющий гражданства США и РФ, работал с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Сенаторы, как утверждает CNN, считают, что Джованис может обладать информацией касательно якобы имеющихся связей между Трампом и РФ, а также утверждений о том, что Москва будто бы имеет некий компромат на президента США.

Сенаторы, по словам источников телеканала, неоднократно предлагали Джованису приехать в США, чтобы побеседовать с ними, в том числе в 2018 году. Кроме того, как отмечается в материале, несколько человек, выступавших в роли свидетелей в расследовании, которое проводит спецкомитет, сообщили, что сенаторы спрашивали их о связях между Трампом и Джованисом.

Сам бизнесмен в разговоре с журналистам CNN отказался сообщить о том, какие связи имеет с Трампом. Он также заявил, что не будет комментировать информацию относительно того, обращались ли к нему члены спецкомитета по разведке Сената или нет.

В 2017 году в США было опубликовано так называемое досье о якобы осуществлявшемся Москвой сборе компромата на Трампа до избрания его президентом. Американский лидер назвал досье фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.