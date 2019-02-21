Суд запретил экс-советнику Трампа публично обсуждать ведущееся против него расследование

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральный окружной суд Вашингтона в четверг постановил запретить экс-советнику Дональда Трампа Роджеру Стоуну публично обсуждать или комментировать ход ведущегося в отношении него расследования. Как сообщает газета The Washington Post, Стоун был вызван в суд для объяснений в связи с публикацией в Instagram фотографии председательствующей на процессе над ним судьи на фоне мишени.

"Я не дам вам второго шанса, - заявила судья Эмми Джексон. - У меня имеются серьезные сомнения, что вы не извлекли никакого урока". По ее словам, в случае следующего нарушения со стороны Стоуна ему может грозить тюремное заключение.

Ранее бывший помощник президента возложил ответственность за размещение материала в соцсети на "добровольного помощника", заявил, что распорядился убрать этот материал, и извинился перед судьей.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущие расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в период предвыборной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks якобы похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату Демократической партии Хиллари Клинтон.

Согласно условиям освобождения Стоуна до суда под залог, он обязан не выступать с публичными заявлениями, ему также предписано сдать паспорт и не покидать США до завершения судебного разбирательства.