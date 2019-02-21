Вице-президент Бразилии примет участие во встрече Группы Лимы в Колумбии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау примет участие в очередной встрече Группы Лимы, которая пройдет 25 февраля в столице Колумбии. Об этом сообщил в четверг Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару.

"Вице-президент республики 25 февраля примет участие во встрече Группы Лимы, которая будет организована в Колумбии для обсуждения венесуэльского вопроса", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало государственное телевидение.

По словам представителя Болсонару, на встречу также отправится глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.