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Brexit

Telegraph: 100 парламентариев-консерваторов собираются заставить Мэй отложить Brexit

Законодатели объединились в так называемую Brexit Delivery Group, целью которой является недопущение неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй EPA/ANDY RAIN
Описание
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от правящей Консервативной партии предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что они собираются выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент. Об этом вечером в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

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Упомянутая сотня депутатов Палаты общин объединилась в так называемую Brexit Delivery Group ("Группу осуществления Brexit"). Она включает в себя как идеологических сторонников, так и противников выхода из ЕС, которые, при всех различиях во взглядах, не желают беспорядочного "развода" с Брюсселем. Лидерами группы являются депутаты Саймон Харт и Эндрю Перси. Они уже сообщили в письме главному партийному парламентскому организатору Джулиану Смиту, что репутация тори и сформированного этой партией правительства зависит от способности "осуществить упорядоченный выход в соответствии с существующим графиком".

Однако, как подчеркнули Харт и Перси, несмотря на то, что министры, по всей видимости, добьются на переговорах в Брюсселе ожидаемых изменений в механизме режима "бэкстоп" (который сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе - прим. ТАСС), это все равно не убедит многих парламентариев в необходимости поддержать сделку с властями ЕС.

"Многие члены нашей группы предупредили нас о своем намерении - при условии, если отклонение сделки будет выглядеть вероятным - поддержать запланированные поправки от имени [депутата от Конесрвативной партии] Оливера Летвина и других, что возымеет двойной эффект в виде снятия с повестки дня выхода без сделки и откладывания Brexit", - сказано в этом письме, текст которого попал в распоряжении The Daily Telegraph.

Риск правительственного кризиса

Другая газета - The Guardian - сообщила вечером в четверг о том, что совместное парламентское предложение Летвина и парламентария от лейбористов Иветт Купер, в котором изложена идея откладывания срока выхода страны из ЕС при отсутствии гарантий недопущения Brexit без сделки со стороны Терезы Мэй, готовы поддержать 25 членов британского правительства. А это может поставить премьера перед необходимостью отправить их всех в отставку, что неизбежно породит правительственный кризис. С учетом же того, что поправка Летвина-Купер может получить уверенную поддержку не только депутатов Brexit Delivery Group, но и со стороны оппозиционной Лейбористской партии и Шотландской национальной партии, вероятность ее принятия парламентом очень высока.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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