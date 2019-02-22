СМИ: турецкая прокуратура выдала ордера на задержание почти 300 военных по делу FETO

ТАСС, 22 февраля. Прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 295 действующих военнослужащих, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO). Об этом в пятницу сообщила газета Hurriyet.

Рейды по местам жительства и пребывания подозреваемых начались минувшей ночью одновременно в нескольких районах Стамбула. Отмечается, что среди военных есть представители офицерского состава: два полковника, один подполковник и восемь майоров.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.