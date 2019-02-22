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СМИ: турецкая прокуратура выдала ордера на задержание почти 300 военных по делу FETO

По данным газеты Hurriyet, среди военнослужащих есть представители офицерского состава

ТАСС, 22 февраля. Прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 295 действующих военнослужащих, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO). Об этом в пятницу сообщила газета Hurriyet.

Рейды по местам жительства и пребывания подозреваемых начались минувшей ночью одновременно в нескольких районах Стамбула. Отмечается, что среди военных есть представители офицерского состава: два полковника, один подполковник и восемь майоров.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.

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